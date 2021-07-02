Новые инвестиции Мильнера в индийский авто-маркетплейс «единорог» могут поднять его оценку вдвое

Новые инвестиции Юрия Мильнера в индийского «единорога» – маркетплейс подержанных автомобилей Cars24, могут увеличить его оценку в два раза – до $2 млрд. О том, что стартап ведет переговоры об инвестициях с фондом Мильнера DST Global сообщил источник Bloomberg.

После ноябрьского раунда Cars 24 стал «единорогом» – тогда он привлек $200 млн, лид-инвестором выступил фонд Мильнера DST Global.

По словам источника Bloomberg, компания начала переговоры с фондом о новых инвестициях. Стартап намерен привлечь $200–$250 млн, а DST Global может стать лид-инвестором. Если раунд состоится, то оценка Cars24 вырастет вдвое – до $2 млрд, сказал собеседник агентства. DST Global и Cars24 отказались давать комментарии Bloomberg.

Фонд Юрия Мильнера и до ноябрьского раунда инвестировал в Cars24. В 2019 году он стал участником раунда D на $100 млн, тогда оценка стартапа составляла $650 млн.

Cars24 основан в 2015 году и является маркетплейсом поддержанных автомобилей в Индии.

Инвестор Юрий Мильнер занимает 31 место в рейтинге богатейших бизнесменов России 2021 года по версии Forbes. Его состояние оценивали в $4,8 млрд.

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