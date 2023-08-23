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Y Combinator, OpenAI инвестировали в ИИ-помощника для занятых родителей Milo

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

AI-ассистент для занятых родителей Milo привлек инвестиции от Y Combinator, OpenAI, Bronze Investments и Magnify Ventures. Сумма вложений не раскрывается. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Y Combinator, OpenAI инвестировали в ИИ-помощника для занятых родителей Milo

Milo (My Important Loved Ones)— это «виртуальный секретарь» на базе GPT-4, который помогает работающим родителям структурировать списки, задачи и расписание детей.

Компанию основала Авни Патель Томпсон. В 2020 году в Milo инвестировал Y Combinator, но позднее стартап оказался на грани закрытия: разработки давали сбои, деньги заканчивались.

Параллельно Томпсон следила за развитием OpenAI и связалась с гендиромкомпании Сэмом Альтманом, чтобы узнать, не является ли GPT-4 недостающей частью, которая могла бы заставить Milo полноценно заработать. Альтман ответил, что она на верном пути, и связал ее со своей командой.

Milo сейчас работает в бета-режиме. Протестировать помощника на этом этапе можно за $40 в месяц. Родители могут отправить текстовые и голосовые сообщения, фотографии, а Milo все структурирует и напомнит о важных датах.

Фото на обложке: FamVeld / Shutterstock

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