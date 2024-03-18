«Милти» запустила сервис доставки рационов питания

Оператор корнеров готовых блюд «Милти» создал свой сервис доставки рационов питания. В отдельной вкладке на сайте после расчета ежедневной калорийности можно собрать готовые рационы на три дня. Новая услуга доступна с начала марта, пишет «Ъ».

Компания в этом сегменте можно «занять заметную долю», считает старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. По ее мнению, производственные мощности у компании достаточные. К тому же, «Милти» может таким способом увеличить «свои онлайн-продажи», уверен основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин.

«Милти» придется вкладывать средства в том числе в снижение цены, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Например, предложить потребителям купить подписку на более длительный срок. Ведь оператору придется конкурировать с другим производителями, у которых уже есть лояльная клиентская база, а также они вкладывают средства в маркетинг.

«Милти» принадлежит основателю российского купонного сервиса Biglion Олегу Савцову. В 2022 году выручка ООО «Милти» выросла на 43% год к году, до 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — более чем втрое, до 97 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash