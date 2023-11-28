В 2023 году в эксплуатацию введено меньше всего торговых центров — всего 9 за 9 месяцев

За девять месяцев 2023 года в эксплуатацию было введено всего девять торговых центров (общая площадь — 233 тыс. кв. м). Это минимум за все время мониторинга. На рынке также зафиксирован рост объявлений о продаже ТЦ — порядка 200 объектов выставлены на торги. Это связано с резким понижением рентабельности бизнеса.

Аналитическая компания INFOLine приводит данные за 2023 год, сравнивая их с показателями предыдущих периодов. Все они существенно лучше: даже в 2021 году в эксплуатацию было введено свыше 1,4 млн кв. м, а в 2015 году, к примеру, уровень достигал 5,5 млн кв. м.

По данным Российского совета торговых центров, сегодня из-за низкой рентабельности продается две сотни объектов. Многие из них продают банки-кредиторы, к которым перешел бизнес. К примеру, Сбербанк продает 19 местных ТЦ группы «Регионы», «Траст» — столичную «Ривьеру», а ПАО «Банк Санкт-Петербург» хочет в счет долга приобрести тольяттинский «Мадагаскар» от «Спектр Плюса».

Стремление собственников избавиться от торговых центров может быть также связано с необходимостью ремонта и перепрофилирования площадей. По данным INFOLine, порядка 50 млн кв. м требуют модификации, поскольку построенные в 2022-2011 гг. ТЦ уже физически устарели.

При этом аналитики отмечают, что вопреки всем тенденциям в сентябре 2023 года «Газпромбанк» завершил сделку по приобретению 14 торговых центров «МЕГА» общей площадью более 2 млн кв м у покинувшей рынок РФ компании Ingka Centres, а один из крупнейших питерский ТРЦ «Галерея», напротив, был передан инвестиционному фонду Mubadala Investment из ОАЭ.

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