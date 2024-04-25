В Минцифры допустили отмену платы за частоты 5G

В Минцифры допустили введение льготы или обнуление оплаты радиочастот 5G. Такое решение могут принять, чтобы стимулировать развитие в стране мобильной связи пятого поколения, поскольку это требует от операторов больших инвестиций, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

В министерстве хотят применять понижающий коэффициент 0,1 либо вовсе отменить плату за спектр под 5G. Мера, полагает Шадаев, простимулирует создание сетей в условиях, когда требуются значительные инвестиции.

«Для нас 5G — это перспективный стандарт, и мы планируем здесь сделать максимально льготные условия из возможных для операторов связи, которые строят сети», — сказал Шадаев на конференции «Телеком Будущего 2024», его цитирует «Интерфакс».

С 2011 года понижающий коэффициент 0,1 действует по оплате частот для развития технологии LTE. Но в конце прошлого года в Минцифры говорили о целесообразности отмены льготы, поскольку данный стандарт уже не представляется перспективным.

Сейчас Шадаев уточнил, что отмена льготы не приведет к подорожанию тарифов для абонентов.

«Если мы берем выручку операторов мобильной связи, то увеличение платы за спектр — это чуть больше 2-2,2% от объема выручки. Поэтому это все в пределах инфляции и, конечно, значимого эффекта на рост тарифов это в принципе не оказывает», — пояснил глава Минцифры.

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