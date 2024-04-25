Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Минцифры допустили отмену платы за частоты 5G

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Минцифры допустили введение льготы или обнуление оплаты радиочастот 5G. Такое решение могут принять, чтобы стимулировать развитие в стране мобильной связи пятого поколения, поскольку это требует от операторов больших инвестиций, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

В Минцифры допустили отмену платы за частоты 5G

В министерстве хотят применять понижающий коэффициент 0,1 либо вовсе отменить плату за спектр под 5G. Мера, полагает Шадаев, простимулирует создание сетей в условиях, когда требуются значительные инвестиции.

«Для нас 5G — это перспективный стандарт, и мы планируем здесь сделать максимально льготные условия из возможных для операторов связи, которые строят сети», — сказал Шадаев на конференции «Телеком Будущего 2024», его цитирует «Интерфакс».

С 2011 года понижающий коэффициент 0,1 действует по оплате частот для развития технологии LTE. Но в конце прошлого года в Минцифры говорили о целесообразности отмены льготы, поскольку данный стандарт уже не представляется перспективным.

Сейчас Шадаев уточнил, что отмена льготы не приведет к подорожанию тарифов для абонентов.

«Если мы берем выручку операторов мобильной связи, то увеличение платы за спектр — это чуть больше 2-2,2% от объема выручки. Поэтому это все в пределах инфляции и, конечно, значимого эффекта на рост тарифов это в принципе не оказывает», — пояснил глава Минцифры.

Фото на обложке: TPROduction / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «5G — это не о скорости, а о возможностях». Ликбез по новому поколению связи
  2. 2 Цифра на заводе: какие технологии на производстве обеспечат лидерство в ближайшем будущем
  3. 3 Инвестировать или нет: что не так с блокчейн-проектами и стоит ли вкладываться в них сегодня
  4. 4 Не просто «умный чайник»: 5 трендов в развитии интернета вещей
  5. 5 5G: как работает технология и зачем нам это нужно

ВОЗМОЖНОСТИ

25 апреля 2024

True Tech Hack

26 апреля 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

29 апреля 2024

Neiry

Все ВОЗМОЖНОСТИ