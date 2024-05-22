Минцифры запустило тестирование генеративного ИИ на «Госуслугах». Технологии искусственного интеллекта пробуют на голосовом помощнике «Максе».
На «Госуслугах» начала тестировать генеративный искусственный интеллект. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы Минцифры Олег Качанов.
Технологии искусственного интеллекта пробуют в работе голосового помощника «Макса». Однако в Минцифры пока не могут сказать, какие нейросети служат базой для тестов.
Кроме того, Минцифры работает над предоставлением государственных услуг через умные колонки. Министерство внедрение этих возможностей с производителями колонок с помощником «Алисой» и «Сбер Салютом».
Фото на обложке: KateV28 /
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