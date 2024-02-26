Минцифры планирует обязать Apple загружать сторонние приложения в России

В Минцифры намерены обязать Apple разрешать загружать сторонние приложения в России. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму уже этой весной.
Сейчас документ дорабатывается по предложениям администрации президента, сообщил «Коммерсанту» глава министерства Максут Шадаев.
Законопроект анонсировали еще в конце 2022 года: тогда глава ведомства сравнивал его с принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках (DMA). Инициатива оглашалась на фоне удаления из магазинов Apple и Google мобильных приложений российских подсанкционных компаний, преимущественно банков.
Как отмечает «Ъ», под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, они должны будут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.
- Apple в январе объявила об изменениях в Евросоюзе, чтобы привести свою работу в соответствие с законом о цифровых рынках (DMA). Они вступят в силу в марте 2024 года после выхода iOS 17.4. Скачать iOS-приложения можно будет из альтернативных магазинов приложений — маркетплейсы можно будет установить с их сайтов. Apple будет одобрять магазины и приложения, чтобы обезопасить пользователи.
Фото на обложке: Antlii /
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