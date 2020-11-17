Минцифры предложило операторам связи блокировать телефонных мошенников

Минцифры разработало законопроект о блокировке номеров по жалобам абонентов на спам-звонки или вызовы с подменных номеров. Перед отключением предусмотрена процедура проверки, пишет «Коммерсантъ».

Абонент сможет обратиться к оператору с жалобой на конкретный номер, оператор направит заявление в специальную систему проверки. Такая схема противодействия мошенничеству (фроду) и спаму содержится в инициативе министерства.

По итогам расследования операторы смогут блокировать телефонные номера, систему проверки предстоит определить правительству. Установку антифрод-оборудования для верификации звонков предлагается сделать обязательной для всех операторов.

Под фродом понимается трафик, при котором абоненту звонят с подменного номера с использованием несанкционированного доступа к операторскому оборудованию, спецсредствам или софту. Спамом будут считаться рекламные сообщения или вызовы без согласия абонента.

За последний квартал 2020 года Банк России передал операторам сведения о 9,6 тысячах номеров, подозреваемых в мошенничестве, из них 66 операторы заблокировали. За три месяца выявлено почти 29 тысяч банковских операций без согласия клиентов, причем 87% из них совершены с помощью мобильного телефона.

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