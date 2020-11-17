Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Минцифры предложило операторам связи блокировать телефонных мошенников

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Минцифры разработало законопроект о блокировке номеров по жалобам абонентов на спам-звонки или вызовы с подменных номеров. Перед отключением предусмотрена процедура проверки, пишет «Коммерсантъ».

Минцифры предложило операторам связи блокировать телефонных мошенников

Абонент сможет обратиться к оператору с жалобой на конкретный номер, оператор направит заявление в специальную систему проверки. Такая схема противодействия мошенничеству (фроду) и спаму содержится в инициативе министерства.

По итогам расследования операторы смогут блокировать телефонные номера, систему проверки предстоит определить правительству. Установку антифрод-оборудования для верификации звонков предлагается сделать обязательной для всех операторов.

Под фродом понимается трафик, при котором абоненту звонят с подменного номера с использованием несанкционированного доступа к операторскому оборудованию, спецсредствам или софту. Спамом будут считаться рекламные сообщения или вызовы без согласия абонента.

За последний квартал 2020 года Банк России передал операторам сведения о 9,6 тысячах номеров, подозреваемых в мошенничестве, из них 66 операторы заблокировали. За три месяца выявлено почти 29 тысяч банковских операций без согласия клиентов, причем 87% из них совершены с помощью мобильного телефона.

Как узнать своего клиента и заработать на этом деньги

Фото: Pixabay

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2020

КБШЖДХКТН

18 ноября 2020

Hack Life

19 ноября 2020

Tagline Awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма