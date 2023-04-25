Минцифры разработало законопроект, аналогичный европейскому DMA

Минцифры подготовило законопроект, аналогичный европейскому Digital Markets Act (DMA), заявил глава ведомства Максут Шадаев. Ожидается, что его вынесут на рассмотрение во время осенней сессии, но при повышенном интересе парламентариев это может случиться и раньше.

Digital Markets Act вступил в силу 1 ноября прошлого года на территории Евросоюза. Он обязует производителей техники разрешать устанавливать приложения на устройства не только в официальных маркетплейсах приложений. За его несоблюдение предусмотрен штраф до 20% годового оборота компании.

О том, что Минцифры РФ озаботилось разработкой аналогичного проекта, стало известно в конце прошлого года. Тогда, анонсируя новые правила для производителей, Максут Шадаев апеллировал именно к европейскому закону.

«Если мы пойдем по стандартной процедуре, то это (внесение законопроекта - ИФ) будет не раньше, чем осенняя сессия. Если в том числе консультации с Госдумой покажут, что это актуальный вопрос и депутатам интересно нас поддержать, (то) мы постараемся максимально быстро внести», — сказал министр, его цитирует «Интерфакс».

Шадаев добавил, что работа над законопроектом уже завешена, сейчас ведомство рассматривает наиболее быстрые сценарии его принятия. В Минцифры рассчитывают, что вынести его удастся уже во время весенней сессии.

В ведомстве полагают, что Apple не будет бойкотировать новые требования, поскольку является добросовестной компанией. В качестве подтверждения добросовестности американской корпорации Максут Шадаев привел пример с оплатой российского штрафа, для чего потребовалось согласование OFAC (управление по контролю над иностранными активами Минфина США).

«Apple прошла все процедуры согласования и заплатила в бюджет Российской Федерации штраф. Я считаю, что это как раз подтверждение, что компания готова добросовестно выполнять требования российского законодательства и продолжать работу на рынке», — сказал Шадаев.

Глава Минцифры также сравнил Apple с Google, указав, что первая до сих пор полностью не ушла из РФ.

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