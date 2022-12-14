В Минцифры уточнили новые правила работы с ЕБС

В Минцифры уточнили новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), которые ранее приняла Госдума. Как рассказали представители ведомства «Известиям», законопроект предполагает, что пользователь может отказаться от переноса данных в систему в течение 30 дней.

Летом Госдума утвердила положение, в соответствии с которым кредитные организации могут отправлять все данные в ЕБС без согласия клиентов. В ноябре парламентарии приняли проект закона, в котором также прописана данная норма.

Однако российские банки выразили несогласия с рядом аспектов законопроекта. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму обращение с замечаниями. В частности, в НСФР предлагают во втором чтении запретить передачу биометрических данных, слепков лица и голоса, без получения согласия от пользователей.

Кроме того, члены совета просят отменить снижение требований к качеству образцов. Действующие нормы позволяют отправлять в ЕБС данные разного качества. В НСФР также выступают против расширения списка данных, которые должны отправляться в ЕБС.

В Минцифры, в свою очередь, разъяснили, что банки обяжут информировать клиентов о пертедачи их биометрических данных. Гражданин при этом в течение 30 дней сможет потребовать прекратить обработку таких сведений.

Комментируя вопрос качества образцов, в ведомстве пояснили, что его устанавливает Минцифры. Если переданные сведения окажутся некачественными, то использовать их можно будет только при получении услуг компании, которая предоставила данные.

«Например, клиенты банка по-прежнему смогут пользоваться его сервисами, но использовать эту же биометрию в других ситуациях и другими банками не получится.», — пояснили в министерстве.

Там также подчеркнули, что после отправки данных в ЕБС кредитные организации не смогут продолжать их обработку. Кроме того, Минцифры готовит запуск специального мобильного приложения, с помощью которого граждане смогут зарегистрироваться в ЕБС самостоятельно.

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