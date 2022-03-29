Минцифры вместе с ФАС будут следить за ростом цен на сотовую связь

Минцифры совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет контролировать рост цен на услуги сотовой связи, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Рост тарифов на сотовую связь не первысит уровня инфляции в России, подчеркнули в Минцифры. Там также напомнили, что стоимость услуг связи в России одна из самых низких в мире.

«Россия входит в ТОП-3 стран по доступности мобильного интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных сетей», — говорится в сообщении.

Также в Минцифры разъяснили рекомендации по ограничению безлимитных тарифов, которые ведомство направило операторам 28 марта 2022 года. На фоне дефицита оборудования, возникшего из-за западных санкций, у операторов могут появиться сложности сохранения темпа развития сети, пояснили в министерстве.

В связи с этим, Минцифры рекомендовало операторам равномерно распределить нагрузку на сети:

Ограничить предложения безлимитных тарифов, которые вызывали перекосы в потреблении трафика, неравномерность нагрузки на сети.

Пересмотреть наполнение тарифов. В операторской деятельности это процесс постоянный, он всегда следует за возможностями телеком-рынка.

По данным министерства, за последние годы у операторов накопилось много «архивных» тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету, что создает неоправданно высокую нагрузку в тех местах, где абоненты могут подключиться к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации, указали в Минцифры.

Накануне комиссия РСПП по связи и IT предостерегла, что уже летом 202 года вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети. Это произойдет из-за дефицита оборудования в связи с санкциями. По данным комиссии, стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных поставщиков и падения курса рубля.

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