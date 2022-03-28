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Минцифры предложило распространить меры поддержки на специалистов по информационной безопасности

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минцифры предложило распространить меры поддержки IT-отрасли на специалистов в области информационной безопасности (ИБ), сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Минцифры предложило распространить меры поддержки на специалистов по информационной безопасности

«ИБ-специалисты — это важная и неотъемлемая часть ИТ-отрасли. Мы должны их поддерживать наравне с другими специалистами в области информационных технологий», — говорится в сообщении.

Минцифры совместно с ИБ-компаниями готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере ИБ, которые смогут заменить ушедшие с рынка средства защиты.

Как пояснили в Минцифры, в перечень поддерживаемых планируется добавить ОКВЭД 74.90.9 (деятельность в области защиты информации).

В начале марта 2022 года на фоне западных санкций правительство утвердило меры поддержки отечественной IT-отрасли. В частности, кабмин расширил господдержку на разработчиков мобильных приложений, а также на системных интеграторов и интернет-компании, размещающие рекламу в своих мобильных приложениях.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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