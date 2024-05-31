Минцифры увеличит лимит финансирования по IT-ипотеке до 1 трлн рублей в 2024 году. В начале текущего года его уже поднимали с 500 до 700 млрд рублей. Средняя ставка по такой ипотеке составляет 4,2%, с начала действия программы по ней оформили 65 тыс. ипотечных кредитов.
Лимит финансирования по IT-ипотеке планируют увеличить до 1 трлн рублей в 2024 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя департамента Минцифры Алексея Дорожко.
Ранее лимит финансирования по IT-ипотеке составлял 500 млрд рублей. В феврале 2024 года его подняли до 700 млрд рублей.
Средняя ставка по IT-ипотеке составляет 4,2%. С начала действия льготной программы IT-специалисты оформили 65 тыс. ипотечных кредитов. В банки поступило свыше 170 тыс. заявок на выдачу IT-ипотеки.
Программа IT-ипотеки действует с лета 2022 года. Ей могут воспользоваться сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний.
Фото на обложке: Who is Danny /
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