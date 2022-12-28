Глава Минцифры выступил против запрета на выезд из страны IT-специалистам

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил против запрета на выезд из страны IT-специалистам. Соответствующее предложение сегодня озвучил эксперт при Госдуме, назвав «айтишников» стратегическим кадровым резервом России.
Максут Шадаев в ходе прямого эфира ответил на предложение о запрете для IT-специалистов выезжать из России. По словам главы Минцифры, ведомство против ограничений на въезд и выезд для «айтишников». Шадаев призвал специалистов «приезжать обратно», поскольку «все условия есть», либо продолжать работать на российские компании «там».
Ввести запрет на выезд из России IT-специалистам сегодня предложил член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов. Он считает, что IT-специалисты являются стратегическим кадровым резервом России.
В последнее время в России обсуждаются различные ограничения для граждан, работающих удаленно из-за рубежа. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить «удаленку» сотрудникам компаний, которые работают с персональными данными.
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