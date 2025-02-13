Минцифры разработало правила маркировки книг с упоминанием наркотиков
Минцифры разработало правила маркировки литературных произведений, в которых упоминаются наркотики, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных актов. Новые меры должны вступить в силу 1 сентября.
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Маркировке подлежат книги, выпущенные после 1 августа 1990 года и включенные в реестр произведений, утверждаемый Минцифры. Это коснется тех книг, которые содержат «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию в том числе о способах изготовления, хранении и потреблении наркотиков, говорится в документе.
Согласно проекту приказа, маркировку должны будут ставить издатели и распространители литературных произведений, например, магазины и ярмарки. Текст маркировки должен быть следующим: «Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность».
Также должен быть предупреждающий знак в виде треугольника с восклицательным знаком внутри. Кроме того, размер маркировки должен составлять не менее 5% от площади обложки, а цвет шрифта и предупреждающего знака — быть контрастным по отношению к ее фону.
Помимо этого, в документе говорится, что маркировка должна осуществляться типографским способом на обложке или с помощью наклейки с текстом. В аудиокнигах маркировка должна быть размещена в библиографической карточке на сайте распространителя.
Владимир Путин подписал закон, который запрещает пропаганду наркотиков в литературных произведениях, в августе. За распространение книг с упоминанием запрещенных веществ без соответствующей маркировки компаниям будут грозить штрафы в размере до 600 тыс. рублей.
Фото на обложке: Jmac34 / Shutterstock / FOTODOM
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