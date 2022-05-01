Минцифры запустило эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО

С 1 мая стартует эксперимент Минцифры по предоставлению права использования открытого ПО — программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Проект постановления опубликован на официальном портале национально-правовых актов. Эксперимент продлится два года. Предоставление права доступа к открытому ПО означает возможность свободного просмотра, изучения и изменения программ.

«Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения», — сказано в документе.

Задачами эксперимента называются создание условий для публикации открытого российского ПО в целях его использования, модификации и распространения.

Для публикации программ и дополнительных данных в рамках эксперимента создадут национальный репозиторий.

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