Минцифры начнет принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от призыва 22 января. Право на отсрочку есть только у сотрудников аккредитованных ведомством IT-компаний, подать заявку они смогут самостоятельно на «Госуслугах».

Минцифры откроет форму для приема заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов 22 января. Заявки будут принимать до 6 февраля, говорится в телеграм-канале ведомства.

Правом на отсрочку обладают только сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний. Стаж работы сотрудника в данной компании должен быть не менее 11 месяцев в течение года до начала призыва, а сама компания должна быть аккредитована не ранее, чем 10 февраля 2024 года.

Имеющие право на отсрочку IT-специалисты должны быть совершеннолетними, но не старше 30 лет, иметь гражданство РФ и высшее профильное образование, работать по трудовому договору с продолжительностью рабочего дня не более 40 часов в неделю.

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