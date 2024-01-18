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Минцифры начнет принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от призыва 22 января

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минцифры начнет принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от призыва 22 января. Право на отсрочку есть только у сотрудников аккредитованных ведомством IT-компаний, подать заявку они смогут самостоятельно на «Госуслугах».

Минцифры начнет принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от призыва 22 января

Минцифры откроет форму для приема заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов 22 января. Заявки будут принимать до 6 февраля, говорится в телеграм-канале ведомства.

Правом на отсрочку обладают только сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний. Стаж работы сотрудника в данной компании должен быть не менее 11 месяцев в течение года до начала призыва, а сама компания должна быть аккредитована не ранее, чем 10 февраля 2024 года.

Имеющие право на отсрочку IT-специалисты должны быть совершеннолетними, но не старше 30 лет, иметь гражданство РФ и высшее профильное образование, работать по трудовому договору с продолжительностью рабочего дня не более 40 часов в неделю.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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