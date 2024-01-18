Минцифры начнет принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от призыва 22 января. Право на отсрочку есть только у сотрудников аккредитованных ведомством IT-компаний, подать заявку они смогут самостоятельно на «Госуслугах».
Минцифры откроет форму для приема заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов 22 января. Заявки будут принимать до 6 февраля, говорится в телеграм-канале ведомства.
Правом на отсрочку обладают только сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний. Стаж работы сотрудника в данной компании должен быть не менее 11 месяцев в течение года до начала призыва, а сама компания должна быть аккредитована не ранее, чем 10 февраля 2024 года.
Имеющие право на отсрочку IT-специалисты должны быть совершеннолетними, но не старше 30 лет, иметь гражданство РФ и высшее профильное образование, работать по трудовому договору с продолжительностью рабочего дня не более 40 часов в неделю.
Фото на обложке: KateV28 /
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