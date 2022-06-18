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В Минцифры подвели итоги бизнес-завтрака с ИТ-отраслью на ПМЭФ

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В официальном Telegram-канале Минцифры появились итоги бизнес-завтрака с ИТ-отраслью  в рамках ПМЭФ-2022. В них отмечается, что для компенсации потери зарубежного рынка необходимо срочно наращивать экспорт российских ИТ-решений и услуг в «дружественные» страны, что без прямой государственной поддержки сделать практически нереально.

В Минцифры подвели итоги бизнес-завтрака с ИТ-отраслью на ПМЭФ

Приоритетными направлениями экспорта, о котором идет речь, можно и нужно сегодня считать страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

В ведомстве считают, что потребуется разветвленная инфраструктура финансовой поддержки этого направления, и она будет включать в себя:

  • гранты ИТ-компаниям для выхода на зарубежные рынки (софинансирование расходов на продвижение, маркетинг, сертификацию и выполнение других локальных требований);
  • льготное кредитование зарубежных заказчиков для приобретения российских решений;
  • страхование дебиторских задолженностей;
  • выделенные Росинфокоминвесту финансы.

При этом Минцифры предлагает использовать систему торгпредств в качестве «точки притяжения и опоры» для стимулирования продаж отечественных ИТ-решений.

Также для привлечения интереса к российской ИТ-продукции планируется проводить роад-шоу, «прокачивать» отечественные решения, использовать  для продвижения российских граждан и компании, работающие в «дружественных» странах.

Предполагается и активизация деятельности «цифровых атташе», о необходимости которых уже много говорилось и которые должны лоббировать интересны российского ИТ-бизнеса за рубежом.

Для реализации этих предложений предлагается «срочно активизировать» работу по линии Российского экспортного центра (возможно, ввести заместителя по линии ИТ) и создать в Минцифры постоянно действующую рабочую группу поддержки экспорта, чтобы уже в сентябре сформировать конкретную программу.

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Фото на обложке: hitesh choudhary / Pexels

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