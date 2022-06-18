В Минцифры подвели итоги бизнес-завтрака с ИТ-отраслью на ПМЭФ

В официальном Telegram-канале Минцифры появились итоги бизнес-завтрака с ИТ-отраслью в рамках ПМЭФ-2022. В них отмечается, что для компенсации потери зарубежного рынка необходимо срочно наращивать экспорт российских ИТ-решений и услуг в «дружественные» страны, что без прямой государственной поддержки сделать практически нереально.
Приоритетными направлениями экспорта, о котором идет речь, можно и нужно сегодня считать страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.
В ведомстве считают, что потребуется разветвленная инфраструктура финансовой поддержки этого направления, и она будет включать в себя:
- гранты ИТ-компаниям для выхода на зарубежные рынки (софинансирование расходов на продвижение, маркетинг, сертификацию и выполнение других локальных требований);
- льготное кредитование зарубежных заказчиков для приобретения российских решений;
- страхование дебиторских задолженностей;
- выделенные Росинфокоминвесту финансы.
При этом Минцифры предлагает использовать систему торгпредств в качестве «точки притяжения и опоры» для стимулирования продаж отечественных ИТ-решений.
Также для привлечения интереса к российской ИТ-продукции планируется проводить роад-шоу, «прокачивать» отечественные решения, использовать для продвижения российских граждан и компании, работающие в «дружественных» странах.
Предполагается и активизация деятельности «цифровых атташе», о необходимости которых уже много говорилось и которые должны лоббировать интересны российского ИТ-бизнеса за рубежом.
Для реализации этих предложений предлагается «срочно активизировать» работу по линии Российского экспортного центра (возможно, ввести заместителя по линии ИТ) и создать в Минцифры постоянно действующую рабочую группу поддержки экспорта, чтобы уже в сентябре сформировать конкретную программу.
Фото на обложке: hitesh choudhary / Pexels
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Технологический бум в России: эксперты подвели итоги ПМЭФ-2021
- 2 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 3 «Связной» закрыл Cstore: в монобрендовых салонах Apple больше нет смысла
- 4 «Новатэк» заглядывается на Fortum, Россия теряет статус в FATF, соглашения на ПМЭФ: главное для бизнеса 18 июня
- 5 Губная помада, тушь для ресниц и парфюмерия стали проблемой для импортозамещения
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июня 2022
20 июня 2022