В Минцифры подвели итоги бизнес-завтрака с ИТ-отраслью на ПМЭФ

В официальном Telegram-канале Минцифры появились итоги бизнес-завтрака с ИТ-отраслью в рамках ПМЭФ-2022. В них отмечается , что для компенсации потери зарубежного рынка необходимо срочно наращивать экспорт российских ИТ-решений и услуг в «дружественные» страны, что без прямой государственной поддержки сделать практически нереально.

Приоритетными направлениями экспорта, о котором идет речь, можно и нужно сегодня считать страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

В ведомстве считают, что потребуется разветвленная инфраструктура финансовой поддержки этого направления, и она будет включать в себя:

гранты ИТ-компаниям для выхода на зарубежные рынки (софинансирование расходов на продвижение, маркетинг, сертификацию и выполнение других локальных требований);

льготное кредитование зарубежных заказчиков для приобретения российских решений;

страхование дебиторских задолженностей;

выделенные Росинфокоминвесту финансы.

При этом Минцифры предлагает использовать систему торгпредств в качестве «точки притяжения и опоры» для стимулирования продаж отечественных ИТ-решений.

Также для привлечения интереса к российской ИТ-продукции планируется проводить роад-шоу, «прокачивать» отечественные решения, использовать для продвижения российских граждан и компании, работающие в «дружественных» странах.

Предполагается и активизация деятельности «цифровых атташе», о необходимости которых уже много говорилось и которые должны лоббировать интересны российского ИТ-бизнеса за рубежом.

Для реализации этих предложений предлагается «срочно активизировать» работу по линии Российского экспортного центра (возможно, ввести заместителя по линии ИТ) и создать в Минцифры постоянно действующую рабочую группу поддержки экспорта, чтобы уже в сентябре сформировать конкретную программу.

Фото на обложке: hitesh choudhary / Pexels