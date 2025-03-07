Минцифры предложило передать РКН полномочия по контролю сборов за интернет-рекламу

Минцифры предложило наделить Роскомнадзор полномочиями по контролю сборов за интернет-рекламу. Изменения предусмотрены проектом постановления, который опубликован на портале проектов нормативных актов. Владимир Путин подписал закон о введении сбора 3% за онлайн-рекламу в декабре.

Согласно документу, РКН будет отвечать за исчисление обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете и контроль за своевременностью их уплаты. Для этого регулятор будет применять единую систему учета интернет-рекламы, однако ее придется доработать.

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования, но не ранее чем 1 апреля.

Путин подписал закон, который с 1 апреля обяжет распространителей онлайн-рекламы отчислять 3% от ежеквартальных доходов в федеральный бюджет, в декабре прошлого года. Мера не коснется рекламы на сайтах, принадлежащих вещателям теле- и радиоканалов, информагентств и госорганизаций.

Участники рынка раскритиковали закон о сборах за рекламу. Например, представитель «Яндекса» отмечал, что рекламодателям придется компенсировать дополнительные расходы, что приведет к росту стоимости товаров и услуг, а гендиректор рекламной группы Kokoc Group Александр Шокуров говорил, что сбор «ударит по карману всей отрасли».

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