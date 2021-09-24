Минцифры предложило расширить льготное кредитование на внедрение отечественного ПО для бизнеса

Минцифры планирует значительно расширить программу льготного кредитования компаний под проекты их цифровой трансформации. Оператором программы предлагается сделать Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Предполагается, что до конца 2024 года кредитный портфель программы вырастет до 150 млрд рублей.

Минцифры отмечает большой спрос на такие кредиты с субсидируемой ставкой, выдаваемые бизнесу на сумму до 10 млрд рублей всего под 1-5% годовых, сообщил «Коммерсантъ».

В связи с этим Минцифры подготовило проект постановления правительства об утверждении правил предоставления бюджетных субсидий РФРИТ. Эти деньги будут выделяться фонду на отбор проектов цифровой трансформации, на которые российские компании могут получать кредиты по льготным ставкам. РФРИТ также будет назначен оператором этой программы.

С учетом большого спроса на такие кредиты и их высокой бюджетной эффективности использование механизма следует масштабировать, отмечается в пояснительной записке к проекту Минцифры.

Согласно документу, до конца 2024 года планируется предоставить поддержку более чем 250 проектам, увеличить кредитный портфель в полтора раза — до 150 млрд рублей и включить в число участников программы более 50 банков.

Инициатива Минцифры связана с планами правительства по импортозамещению. Речь идет о внедрении именно отечественного программного обеспечения (ПО). По данным министерства, на данный момент поддержано 39 проектов на общую сумму около 40 млрд руб. Льготные кредиты на внедрение российского ПО уже получили «Т Плюс», МТС, «Почта России», РЖД и другие. Сейчас в программе участвует 19 банков.

Перед РФРИТ стоит задача популяризировать этот механизм поддержки и заняться его масштабированием.

Программа господдержки для компаний, готовых внедрять отечественное ПО, была запущена правительством в 2019 году. Участвуя в ней, компании могут получить льготный кредит по ставке от 1 до 5%. Минцифры компенсирует банкам недополученные из-за низких ставок доходы субсидиями

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