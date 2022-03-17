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Минцифры защитит российские банки от DDoS-атак из-за рубежа

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минцифры предложило банкам помощь в борьбе с DDoS-атаками, которые идут из-за границы. Для этого Центральный банк (ЦБ) собирает с кредитных организаций информацию об их системах, на которые ведутся атаки.

Минцифры защитит российские банки от DDoS-атак из-за рубежа

Минцифры готово помочь банкам с фильтрацией зарубежного трафика для борьбы с атаками, сообщил РБК со ссылкой на письмо ЦБ, направленное кредитным организациям.

Центробанк просит банки, заинтересованные в помощи от Минцифры, направить ему сведения об информационных системах, которые подвержены угрозе DDoS-атак. Минцифры решило помочь на фоне участившихся случаев DDoS-атак на сайты финансовых организаций, а также иную критическую информационную инфраструктуру, уточняется в письме.

«Минцифры организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам, а также ведет межведомственную координационную работу в новых условиях», — сообщили в министерстве.

ЦБ отметил, что принимает различные меры для дополнительной поддержки банков в противодействии компьютерным атакам, в том числе по очистке входящего трафика. Меры принимаются с целью не допускать нарушения доступности их ресурсов, указал регулятор.

По данным специалистов по кибербезопасности, на данный момент в банковском секторе наблюдается четырехкратный рост атак относительно февраля 2022 года. Так, за весь февраль на банки было зафиксировано около 100 DDoS-атак, с начала марта — уже около 400, сообщил руководитель направлений WAF и Anti-DDoS компании «Ростелеком-Солар» Егор Валов.

По его данным, DDoS-атаки в настоящее время в основном проводятся из-за границы с использованием ботнетов. Однако есть атаки и с территории РФ. По словам Валова, они проводятся через взломанные российские VPN-серверы, адреса которых распространяют в Telegram-чатах хакеры-активисты.

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Эксперт считает, что инициатива Минцифры может быть целесообразной для многих банков и позволит снизить мощность зарубежных атак. 

Фото на обложке: Artem Samokhvalov / Shutterstock

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