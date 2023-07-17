Минцифры приостановит выдачу грантов до 1 сентября

Минцифры объявило о приостановке выдачи грантов на IT-разработки до 1 сентября, также ведомство обновит состав комиссий. Об этом говорится в telegram-канале министерства.

Кроме того, Минцифры проведет оценку компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Планируется обновить состав специалистов и органов, принимающих решения о выдаче грантов.

Кроме того, ведомство изучит выданные в 2022-2023 гг. гранты. Если будут выявлены нарушения, их планируется отменить. Как отмечается в сообщении, ведомство выстроит работу таким образом, чтобы не допустить влияния сотрудников министерства на решения о выдаче грантов.

Комиссию по проверке возглавит министр цифрового развития Максут Шадаев. В ближайшее время будут изучены все отказы в поддержке тех или иных проектов. Комиссия также проанализирует вероятность конфликта интересов.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере — 3,5 млн рублей.

В понедельник, 17 июля, стало известно, что прокуратура обжаловала решение суда. Ранее суд отказал следствию, которое просило заключить Паршина в СИЗО.

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