Минцифры не может найти новых владельцев для 300 тыс. планшетов, оставшихся после переписи населения

Минцифры не может найти новых владельцев для 312 тыс. планшетов на российской операционной системе (ОС) «Аврора», которые Росстат использовал для переписи населения. Ведомство должно распределить их между другими госорганами, однако чиновники отказываются от устройств, поскольку их не устраивает конфигурация планшетов.
Росстат до 1 марта очистит планшеты от информации после переписи и начнет их передачу Минцифры. Минцифры должно распределить планшеты между госструктурами до 1 сентября 2022 года. Однако ведомства отказываются их принимать в текущем состоянии даже бесплатно, сообщил «Коммерсантъ».
Так, в МВД готовы принять планшеты лишь при условии значительной доработки. Она включает в себя интеграцию с информационной системой обеспечения деятельности МВД и оснащение дактилоскопическим датчиком.
Также обсуждается возможность передачи планшетов Минздраву и Министерству просвещения. В Минздраве сообщили, что рассматривают возможность использования планшетов на ОС «Аврора» для нужд медицинских организаций.
Однако, по данным газеты, в этих министерствах также считают, что устройства не подходят для применения в текущем виде. По словам источника, разработка и установка на «Аврору» специального программного обеспечения (ПО) может занять от года и потребует средств. Эксперты отмечают, что за это время оборудование уже морально устареет.
По словам директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, разработать новые или портировать имеющиеся приложения под «Аврору» не сложно. Проблема заключается в том, что госорганам после получения планшетов необходимо будет найти средства на доработку, подготовить тендер и помочь исполнителю пройти сертификацию ФСТЭ, указал эксперт.
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Фото на обложке: Eugenio Marongiu /
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