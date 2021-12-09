Платформа автоматизации маркетинга Mindbox привлекла $13 млн от Baring Vostok

Облачная платформа автоматизации маркетинга Mindbox привлекла $13 млн инвестиций от Baring Vostok, сообщила пресс-служба фонда. По итогам сделки Baring Vostok стал миноритарным акционером компании, а сотрудникам Mindbox выделен новый опционный пул.

Полученные средства компания планирует направить на запуск новых и развитие существующих продуктов, а также M&A.

Благодаря Mindbox компании могут настроить эффективные коммуникации — от SMS и email-рассылок до программы лояльности и персонализации сайта. По собственным данным компании, внедрение платформы приносит медианному клиенту Mindbox 10% добавленной выручки.

Клиентами Mindbox являются более 500 компаний из retail, e-commerce, PropTech, EduTech и других секторов. Среди них — «Перекресток», «Додо Пицца», Burger King, L’Oréal, United Colors of Benetton, Panasonic, ПИК, ЦИАН, «Ельцин Центр» и др.

«В первую очередь, инвестиции позволят удвоить инженерный департамент и ускорить развитие продукта. Во-вторых, благодаря экспертизе Baring Vostok у Mindbox появляется возможность масштабировать успешный опыт инвестиций и M&A: рассматривать больше сделок большего размера», — отметил CEO и сооснователь Mindbox Александр Горник.

Опционный пул в размере более 8% выделен с целью мотивировать на долгосрочные цели команду и привлечь с рынка «лучших людей», добавил он.

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