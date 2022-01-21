Mindbox купил сервис персонализации сайтов Popmechanic

Часть суммы акционеры Popmechanic получат денежными средствами и опционами Mindbox.

Popmechanic позволяет запустить на сайте персонализированные попапы и виджеты без участия разработчиков. Среди 270 клиентов компании — Nikon, JBL, 12 STOREEZ, Zarina, «Лукойл», 21vek.by, zakaz.ua, ONE.kz.

Сотрудничество компаний началось в 2018 году с совместных продаж сервиса по своей клиентской базе. В 2019 году Mindbox и Unisender приобрели по 10% компании, при этом Mindbox интегрировал Popmechanic в свой интерфейс. Затем Mindbox решил выкупить компанию целиком.

Основатели и большинство сотрудников Popmechanic перейдут в штат Mindbox. Сооснователь и CEO Popmechanic Капитон Смирнов займется развитием бизнеса и поиском новых перспективных компаний для разработки совместных продуктов, в первую очередь новых каналов коммуникации. Сооснователь и CTO Popmechanic Глеб Ковалёв возглавит направление front-end-разработки и будет отвечать за редизайн Mindbox.

Popmechanic создали в декабре 2015 году Капитон Смирнов, Глеб Ковалёв и Виталий Александров — основатель американского Food Rocket и агентства Out of Cloud, позже продавший свою долю в Popmechanic партнерам. По данным самой компании, выручка Popmechanic за 2021 год составила 35 млн рублей, что на 87% больше чем годом ранее.

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