«За такими компаниями охотятся»: Mindrock Capital инвестировал $7 млн в стартап People.ai

Инвестиционный фонд Павла Черкашина Mindrock Capital инвестировал $7 млн в стартап Олега Рогинского People.ai, сообщил RB.ru близкий к фонду источник. В самом фонде информацию не подтвердили, но и не опровергли. Управляющий партнёр Mindrock Capital Григорий Трубкин отметил лишь, что за такими компаниями как People.ai инвесторы «охотятся».

Стартап Олега Рогинского People.ai, который анализирует работу менеджеров и оценивает эффективность управленческой стратегии, получил $7 млн инвестиций от фонда Mindrock Capital, рассказал RB.ru источник, близкий к фонду.

В 2020 году People.ai создала отдел продаж на основе искусственного интеллекта, а также приобрела ClosePlan, который помогает клиентам составлять планы и стратегии для пользователей.

В стартап на ранней стадии инвестировали Y Combinator, Andreessen Horowitz, Lightspeed и GGV Capital. За последние четыре года People.ai показал трехзначные темпы роста, отмечает источник.

В Mindrock Capital информацию об инвестиции не подтвердили, но и не опровергли. Управляющий партнёр фонда в разговоре с RB.ru отметил, что People.ai ведут к оценке в $10 млрд в обозримом будущем. И это вполне осуществимо, благодаря энергичной команде и звёздному составу совета директоров, в который входит в том числе Годфри Салливан, выводивший на топовый уровень Autodesk, Citrix, Splunk и RingCentral.

«Инвесторы (и мы в том числе) охотятся за такими компаниями, как People.ai. Их горизонт роста безграничен, а отрыв от конкурентов тем выше, чем больше данных накапливается в графе. Крупные корпорации постоянно пытаются выкупить компанию на любых условиях, поскольку для них такая технология — залог выживания CRM-бизнеса», — пояснил Трубкин.

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