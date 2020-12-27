Mindrock Capital инвестировал $22 млн в образовательную платформу Udemy

Инвестиционный фонд Павла Черкашина Mindrock Capital инвестировал $22 млн в образовательную онлайн-платформу Udemy . Акции были куплены на вторичном рынке. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда.

В мае этого года фонд уже вложил в стартап $1,5 млн. Таким образом, общая сумма инвестиций Mindrock Capital в Udemy составила $23,5 млн.

По данным фонда, компания находится в стадии хорошего роста, в том числе благодаря быстрому развитию EdTech-стартапов в этом году. Полученные инвестиции Udemy направит на дальнейшее развитие.

Udemy была основана в 2010 году в Сан-Франциско. По предоставленным данным, на платформе предлагаются более 130 тысяч коротких курсов — от программирования до музыки и личностного роста. Количество обучающихся на курсах сейчас достигает 35 млн человек. Оценка Udemy выросла с $2 млрд в начале года до $3,25 млрд на данный момент.

Также отмечается, что Udemy рассматривает возможность IPO в следующем году.

Ранее Mindrock Capital инвестировала в калифорнийскую образовательную компанию Coursera, которая оценивается в $3,7 млрд. Coursera планирует выйти на IPO в 2021, в ходе размещения компанию могут оценить в $5 млрд.

По словам управляющего партнера Mindrock Capital Григория Трубкина, 2021 год может стать годом массовых IPO образовательных стартапов, и «тогда этот рынок займет, наконец, достойное место в мировой экономике».

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