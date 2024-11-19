Разработчик Minecraft договорился о строительстве аттракционов с владельцем Legoland

Компания Mojang Studios, разработчик игры Minecraft, заключила сделку с британской Merlin Entertainments — крупнейшим оператором тематических парков в Европе и вторым по величине в мире после Disney. Об этом сообщает Financial Times.
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В рамках соглашения Merlin, владеющая парками Legoland, Alton Towers и Thorpe Park, инвестирует более £85 млн в создание двух аттракционов по мотивам Minecraft в США и Великобритании в период с 2026 по 2027 годы. Компания планирует построить американские горки, гостиничные номера, розничные магазины и рестораны.
В долгосрочной перспективе Microsoft и Merlin Entertainments могут расширить партнерство на другие страны и территории, говорится в заявлении партнеров.
По данным The Guardian, для международного оператора тематических парков сделка с американской компанией может стать крупнейшей с тех пор, как Merlin в 2005 году купила у Lego четыре парка Legoland.
Minecraft — самая продаваемая видеоигра в истории, в которую ежемесячно играют 140 млн человек по всему миру, включая такие удаленные регионы, как Антарктида, и даже Ватикан, отмечает газета.
Фото на обложке: PixieMe /
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