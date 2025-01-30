Минэк разработал новые условия льготного кредитования малого и среднего бизнеса
Минэкономразвития уведомило банки о начале реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых на 2025–2030 годы, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо директора департамента развития МСП и налогового стимулирования Андрея Тараканова кредитным организациям.
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В письме указывается, что лимит кредитования будет составлять 100 млрд рублей ежегодно — на эту сумму бизнес сможет получать займы для инвестиционных целей. В первом квартале 2025 года министерство составит список банков, которые будут участвовать в программе.
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Максимальная процентная ставка для заемщиков составит 17,5% годовых на период субсидирования кредитов при нынешней ключевой ставке в 21%, рассказали изданию в министерстве.
Там подчеркнули, что обслуживание обязательств по займам, предоставленным с 2019 по 2024 годы, будет продолжаться при условии сохранения сроков и объемов этих займов. Процентная ставка для заемщиков по выданным ранее кредитам меняться не будет.
При этом льготные кредиты будут доступны только тем предприятиям, которые работают в приоритетных отраслях. По словам источника «Ведомостей», их перечень в настоящее время находится в процессе формирования. Власти также планируют продлить сроки выдач льготных кредитов для высокотехнологичных компаний, рассказал собеседник газеты.
Ранее на этой неделе Корпорация МСП представила меры поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год. Новые механизмы будут сосредоточены на поддержке эффективных компаний в приоритетных для экономики отраслях. Организация сохранит схему «зонтичных» поручительств и расширит ее за счет совместных поручительств с региональными гарантийными организациями (РГО) и ВЭБ.РФ. Кроме того, корпорация представит обновленную программу стимулирования кредитования (ПСК) совместно с Банком России и совместную с Минпромторгом программу кредитования для компаний в сфере станкостроения и робототехники.
Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A /
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