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Минэк запускает программу размещения рекламы на билбордах для малого бизнеса

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минэк совместно с компанией Gallery запускает программу «Реклама от рубля» для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут в упрощенном порядке разместить свою рекламу на цифровых экранах.

Минэк запускает программу размещения рекламы на билбордах для малого бизнеса

Проект реализуется на базе центров «Мой бизнес». Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета от 1 рубля открывается доступ к 10 тыс. бонусных рублей, а также к разработке рекламного креатива.

«Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро- и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов», — отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Помимо непосредственно рекламы для владельцев бизнеса доступны вебинары по ее запуску. Программа действует в 32 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Росток-на-Дону, Волгоград, Барнаул, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Златоуст, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Миасс, Нижний Новгород, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Пермь, Петрозаводск, , Самара, Сочи, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары и Ярославль.

Чтобы получить бонусы и поучаствовать в программе, нужно обратиться в центр «Мой бизнес». Также можно оставить онлайн-заявку по ссылке. Программа будет доступна до 30 сентября. Для участников предусмотрен лимит в 1 млн человек.

Размещение проводит маркетплейс наружной рекламы VDOOH. О своем деле предприниматели смогут рассказать на билбордах в своем городе или по всей стране.

Фото на обложке: Twin Design / Shutterstock

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