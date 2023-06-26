Минэк запускает программу размещения рекламы на билбордах для малого бизнеса

Минэк совместно с компанией Gallery запускает программу «Реклама от рубля» для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут в упрощенном порядке разместить свою рекламу на цифровых экранах.
Проект реализуется на базе центров «Мой бизнес». Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета от 1 рубля открывается доступ к 10 тыс. бонусных рублей, а также к разработке рекламного креатива.
«Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро- и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов», — отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Помимо непосредственно рекламы для владельцев бизнеса доступны вебинары по ее запуску. Программа действует в 32 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Росток-на-Дону, Волгоград, Барнаул, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Златоуст, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Миасс, Нижний Новгород, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Пермь, Петрозаводск, , Самара, Сочи, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары и Ярославль.
Чтобы получить бонусы и поучаствовать в программе, нужно обратиться в центр «Мой бизнес». Также можно оставить онлайн-заявку по ссылке. Программа будет доступна до 30 сентября. Для участников предусмотрен лимит в 1 млн человек.
Размещение проводит маркетплейс наружной рекламы VDOOH. О своем деле предприниматели смогут рассказать на билбордах в своем городе или по всей стране.
Фото на обложке: Twin Design /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как продвигать люксовые товары: 3 научно обоснованных способа
- 2 Человечный подход и маркетинг: как их совмещать, чтобы располагать к себе и не раздражать
- 3 Референсы-2023: подборка 14 маркетинговых кампаний, которые выстрелили
- 4 Создать персонализированные баннеры — как сделать это быстро и бесплатно
- 5 Чек-лист по подготовке контента для рассылки: 6 советов для разных ниш бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023