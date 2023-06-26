Минэк запускает программу размещения рекламы на билбордах для малого бизнеса

Минэк совместно с компанией Gallery запускает программу «Реклама от рубля» для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут в упрощенном порядке разместить свою рекламу на цифровых экранах.

Проект реализуется на базе центров «Мой бизнес». Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета от 1 рубля открывается доступ к 10 тыс. бонусных рублей, а также к разработке рекламного креатива.

«Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро- и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов», — отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Помимо непосредственно рекламы для владельцев бизнеса доступны вебинары по ее запуску. Программа действует в 32 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Росток-на-Дону, Волгоград, Барнаул, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Златоуст, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Миасс, Нижний Новгород, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Пермь, Петрозаводск, , Самара, Сочи, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары и Ярославль.

Чтобы получить бонусы и поучаствовать в программе, нужно обратиться в центр «Мой бизнес». Также можно оставить онлайн-заявку по ссылке. Программа будет доступна до 30 сентября. Для участников предусмотрен лимит в 1 млн человек.

Размещение проводит маркетплейс наружной рекламы VDOOH. О своем деле предприниматели смогут рассказать на билбордах в своем городе или по всей стране.

Фото на обложке: Twin Design / Shutterstock