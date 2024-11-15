Минэконмразвития призвало туроператоров остановить продажу туров в Абхазию

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам остановить продажу туров в Абхазию на фоне разворачивающегося в стране политического кризиса. Об этом говорится в поступившем RB.RU заявлении ведомства.

«Туроператорам и другим участникам туристического рынка Минэкономразвития России рекомендует приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию», — указали в министерстве.

Россиянам Минэк рекомендовал воздержаться от поездок в Абхазию, а уже находящимся там российским туристам — по возможности покинуть страну.

Ранее с аналогичными рекомендациями выступил МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в «республике сложилась кризисная ситуация», поскольку оппозиция «не сочла возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог».

«Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — добавила Захарова.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Абхазии сейчас отдыхают около 8 тыс. российских туристов, более половины из которых — самостоятельные путешественники. В ассоциации добавили, что порядка 95% россиян находятся «на курортах в отдалении от столицы», где происходят беспорядки.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что события в Абхазии вряд ли скажутся на туристическом спросе. «Все привыкли, что в Абхазии постоянно что-то происходит между оппозицией и властью, и нынешние события вряд ли потрясут туристов. Сегодня у нас никто досрочно не выезжает, посмотрим, что будет завтра», — заявил он.

В Сухуме 15 ноября протестующие взяли под контроль здания парламента, правительства и администрации президента. Один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что участники акции останутся в здании администрации до отставки президента Абхазии Аслана Бжания. Изначально протестующие требовали отказа от ратификации соглашения об осуществлении российскими компаниями инвестпроектов в республике.

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