Минэкономразвития создало экспертный совет для взаимодействия с бизнесом

Минэкономразвития создало экспертный совет по устойчивому развитию для регулярного взаимодействия с бизнесом, сообщается в пресс-релизе, размещённом на сайте министерства. В него вошли более 30 ведущих российских и зарубежных компаний. Совет будет работать под руководством министра экономического развития Максима Решетникова.

Совет станет площадкой для регулярного взаимодействия министерства с российским бизнесом по «устойчивой» повестке. Совместно с представителями компаний министерство продолжит работу по обсуждению социальных и экологических аспектов ведения бизнеса, а также вклада частного сектора в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Кроме того, участники совета будут обсуждать вопросы адаптации российских компаний к новым международным трендам и регуляторике в области устойчивого развития, в том числе реакцию на вероятное введение пограничного корректирующего углеродного механизма в ЕС.

«Совокупный мировой объем отраслей, где потребуются «устойчивые» продукты и услуги, вырастет к 2030 году до 16,3 трлн долл. США. Мы надеемся, что российский бизнес сможет воспользоваться открывающимися возможностями в «устойчивой» повестке, а публикация будет им подспорьем в поиске своей специализации», — приводятся в релизе слова директора департамента Минэкономразвития Натальи Стапран.

К первому заседанию Совета департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов подготовил обзор глобальных трендов в области устойчивого развития, которые способствуют формированию новых рынков и ниш. Публикация содержит данные о 84 сегментах рынка из 11 областей, спрос в которых будет расти в ближайшее десятилетие.

Фото: Официльный сайт Минэкономразвития