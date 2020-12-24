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Минэкономразвития создало экспертный совет для взаимодействия с бизнесом

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Минэкономразвития создало экспертный совет по устойчивому развитию для регулярного взаимодействия с бизнесом, сообщается в пресс-релизе, размещённом на сайте министерства. В него вошли более 30 ведущих российских и зарубежных компаний. Совет будет работать под руководством министра экономического развития Максима Решетникова. 

Минэкономразвития создало экспертный совет для взаимодействия с бизнесом

Совет станет площадкой для регулярного взаимодействия министерства с российским бизнесом по «устойчивой» повестке. Совместно с представителями компаний министерство продолжит работу по обсуждению социальных и экологических аспектов ведения бизнеса, а также вклада частного сектора в достижение Целей устойчивого развития ООН. 

Кроме того, участники совета будут обсуждать вопросы адаптации российских компаний к новым международным трендам и регуляторике в области устойчивого развития, в том числе реакцию на вероятное введение пограничного корректирующего углеродного механизма в ЕС.

«Совокупный мировой объем отраслей, где потребуются «устойчивые» продукты и услуги, вырастет к 2030 году до 16,3 трлн долл. США. Мы надеемся, что российский бизнес сможет воспользоваться открывающимися возможностями в «устойчивой» повестке, а публикация будет им подспорьем в поиске своей специализации», — приводятся в релизе слова директора департамента Минэкономразвития Натальи Стапран.

К первому заседанию Совета департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов подготовил обзор глобальных трендов в области устойчивого развития, которые способствуют формированию новых рынков и ниш. Публикация содержит данные о 84 сегментах  рынка из 11 областей, спрос в которых будет расти в ближайшее десятилетие.

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Фото: Официльный сайт Минэкономразвития

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