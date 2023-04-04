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Квартальные доходы майнеров биткоина выросли на 28%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Квартальные доходы майнеров биткоина выросли на 28% и составили $1,98 млрд в первые три месяца текущего года. Выручка майнеров растет вслед за курсом первой криптовалюты – за тот же период она подорожала на 72%.

Квартальные доходы майнеров биткоина выросли на 28%

Выручка майнеров от добычи биткоина в первом квартале 2023 года составила $1,98 млрд. По данным портала The Block, год к году квартальная выручка майнеров первой криптовалюты выросла на 28,7%.

Доходы майнеров растут также от месяца к месяцу: если в январе они заработали $601 млн, то в феврале эта сумма выросла до $627, а в марте – до $755,4 млн. Большую часть биткоинов в расчетный период добыл майнинг-пул из США Foundry – его доля составила 29,5%.

Сложность майнинга на данный момент находится на историческом максимуме, однако майнеры вслед за ростом стоимости биткоина подключают к добыче больше оборудования, отмечают эксперты. Биткоин за первый квартал 2023 года подорожал с $16,5 тыс. до $28,4 тыс., то есть на 72%.

Фото на обложке: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock

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