Квартальные доходы майнеров биткоина выросли на 28% и составили $1,98 млрд в первые три месяца текущего года. Выручка майнеров растет вслед за курсом первой криптовалюты – за тот же период она подорожала на 72%.
Выручка майнеров от добычи биткоина в первом квартале 2023 года составила $1,98 млрд. По данным портала The Block, год к году квартальная выручка майнеров первой криптовалюты выросла на 28,7%.
Доходы майнеров растут также от месяца к месяцу: если в январе они заработали $601 млн, то в феврале эта сумма выросла до $627, а в марте – до $755,4 млн. Большую часть биткоинов в расчетный период добыл майнинг-пул из США Foundry – его доля составила 29,5%.
Сложность майнинга на данный момент находится на историческом максимуме, однако майнеры вслед за ростом стоимости биткоина подключают к добыче больше оборудования, отмечают эксперты. Биткоин за первый квартал 2023 года подорожал с $16,5 тыс. до $28,4 тыс., то есть на 72%.
Фото на обложке: PHOTOCREO Michal Bednarek /
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