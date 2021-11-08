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Майнеров предложили признать предпринимателями

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме заявили о необходимости официального признания предпринимательской деятельностью. Также присвоить майнингу ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения.

Майнеров предложили признать предпринимателями

В Минэке считают, что регламентация добычи цифровых активов будет выгодна как государству, так и криптоиндустрии, передают «Известия».

В Минэнерго в свою очередь отметили, что регулирование этой сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки для бизнеса или личного потребления, так как для бытовых нужд и майнинга она серьезно различается.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который ранее выступал с идеей легализации майнинга, заявил, что майнингу необходимо присвоить ОКВЭД, определить порядок налогообложения. Парламентарий также предложил подумать над введением повышенных тарифов на электроэнергию для майнеров.

Регулирование указанной деятельности в стране пока отсутствует, констатировали в Минфине. Там считают, что вопросы осуществления криптодобычи, «включая установление регуляторных особенностей, необходимо рассматривать в контексте формирования правовой базы в сфере обращения цифровых валют».

ЦБ «не поддерживает «инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», указали в регуляторе.

Эксперты и представители отрасли в целом позитивно оценили инициативу. По их словам, сейчас большинство майнеров не уплачивает налоги, но приравнивание к предпринимателям может упростить легализацию их доходов от криптодобычи и пополнить бюджет, но заставить платить в казну непрофессиональных игроков будет практически невозможно.

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По данным вице-президента по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерия Петрова, ежедневно в мире майнится около 900 биткойнов. В годовом и денежном выражении доходы с добычи только главной криптовалюты оцениваются в $19,7 млрд. Доля России в ней равна примерно $2,4 млрд (около 12%). 

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Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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