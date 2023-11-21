Покупку иностранных ценных бумаг с ИИС могут запретить по предложению Минфина

Минфин предложил запретить покупку иностранных ценных бумаг с индивидуальных инвестиционных счетов. Стимулирование россиян на покупку таких бумаг является нецелесообразным в условиях санкционного давления, считают в ведомстве.
Россиянам могут запретить покупку ценных бумаг иностранных эмитентов с использованием средств индивидуальных инвестиционных счетов. С таким предложением выступил Минфин, проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
В Минфине считают, что стимулирование к покупке таких бумаг в условиях «беспрецедентного санкционного давления» является нецелесообразным. В случае принятия предложения Минфина покупку ценных бумаг запретят с 1 января 2024 года.
На данный момент только квалифицированные инвесторы могут покупать ценные бумаги эмитентов из стран, которые ввели санкции в отношении России. Также только квалифицированные инвесторы могут покупать и продавать ценные бумаги эмитентов из стран Европы и США.
Неквалифицированные инвесторы могут совершать операции с иностранными ценными бумагами компаний из стран, которые не ввели в отношении России санкции или ведут основную деятельность в России или странах ЕАЭС.
Фото на обложке: Ground Picture /
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