В Минфине указали на конфликт интересов в структурах управления российскими компаниями

Освободившиеся после ухода иностранцев места в советах директоров различных российских компаний в ряде случаев занимали представители местного менеджмента. Эта тенденция привела к конфликту интересов и нарушению корректной конструкции корпоративного управления, считает замминистра финансов Иван Чебесков.

По словам Чебескова, наблюдающаяся еще с прошлого года нехватка качественных представителей в совете директоров продолжается и сегодня. Из структур управления компаниями ушли зарубежные инвесторы, представлявшие интересы и институциональных инвесторов, и миноритарных инвесторов в целом.

На вакантные места, продолжает Чебесков, руководство компаний стало быстро советовать своих людей.

«У нас, на мой взгляд, во многом вакуум был заполнен представителями, можно сказать, менеджмента. Менеджмент сказал: так, у нас же нет [члена совета директоров], давайте предложу каких-то своих кандидатов. Здесь, конечно, мы как бы вступили немножечко на тропу конфликта интересов, когда представители в совете директоров, по сути, люди, которых номинировал менеджмент», — его слова приводит РБК.

Из-за начала российско-украинского вооруженного конфликта в 2022 году, в частности, из состава наблюдательного совета Сбера вышли Эско Ахо (бывший премьер Финляндии). Кроме того, наблюдательный совет РЖД покинул бывший австрийский канцлер Кристиан Керн.

Этот тренд, по мнению замминистра финансов, может способствовать «разрушению правильной конструкции корпоративного управления, когда у нас есть совет директоров и подотчетный ему менеджмент».

По словам замдиректора департамента корпоративных отношений Банка России Андрея Зорина, который также высказался о проблеме, лишь в 19 из 112 ПАО миноритарии воспользовались правом выдвижения кандидатов в совет директоров.

Вместе с тем, отмечает Чебесков, в РФ найдутся кадры на замену иностранным специалистов, это могут быть члены отраслевых ассоциаций.

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