Минфин поддержал идею использования добытой в России криптовалюты для внешнеторговых расчетов. Содержащий данное предложение законопроект о майнинге может быть принят в текущую парламентскую сессию.

Минфин выступил за использование добытой в России криптовалюты в проведении внешнеторговых расчетов. Об этом сообщил начальник отдела департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев, передает РБК.

При международной торговле может быть использована только криптовалюта, которая была добыта в России – предложение не касается криптовалюты, купленной за границей. Операции с криптовалютой будут проводиться вне российского финансового контура, отметил Кабалоев.

По словам чиновника, содержащий данное предложение законопроект может быть принят в текущую сессию Госдумы, которая продлится до начала августа.

По итогам 2022 года майнеры в России добыли криптовалюты на 50-60 млрд рублей, об этом в мае 2023 года рассказал директор Skolkovo Fintech Hub Павел Новиков.

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