«Это безнадежная ситуация»: Минфин предупредил о росте госдолга России

В Министерстве финансов предупредили о неизбежном увеличении госдолга России, пишет «Интерфакс». В ведомстве намерены удерживать его в границах 20% ВВП, сказала замминистра Ирина Окладникова.
По словам представителя ведомства, сегодня уровень долга составляет 22,8 трлн рублей, то есть 14,9% ВВП. Такой показатель Окладникова назвала безопасным, однако добавила, что в дальнейшем долг будет наращиваться.
«Это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть — нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке», — указала она.
Граница в 20% ВВП установлена в качестве безопасной в госпрограмме. Это предельный показатель, который при самой пессимистичной ситуации переступать недопустимо, добавила замминистра.
Она уточнила, что государственный долг повышается в течение последних нескольких лет. Так в 2019 году внутренний долг оценивался в 9 трлн рублей, в 2020 — уже 10 трлн рублей. А в 2022 произошел существенный рост, сегодня внутренний долг составляет 18,8 трлн рублей.
При этом внешний долг не увеличился в связи с тем, что страна больше не может занимать на внешних уровнях «по понятным причинам».
«Он (внешний долг) даже снизился, мы в прошлом году, когда пытались успевать после введения санкций исполнять наши обязательства, замещаться, мы чуть-чуть снизили внешний долг — он составляет 4 трлн рублей по сравнению с 4,5 трлн рублей по состоянию на 1 января 2022 года, то есть до начала военной специальной операции», — пояснила Окладникова.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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