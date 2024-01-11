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Минфин начнет продажу валюты впервые с августа 2023 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минфин возобновит продажу валюты с 15 января в рамках бюджетного правила. С августа ведомство только покупало валюту – к продажам Минфину пришлось приступить из-за недополученных нефтегазовых доходов, объем которых оказался значительно ниже прогноза.

Минфин начнет продажу валюты впервые с августа 2023 года

С 15 января Минфин приступит к продаже валюты в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении министерства.

Продажи китайских юаней и золота продлятся до 6 февраля. Ежедневный объем реализации составит 4,1 млрд рублей. За весь период совокупный объем средств, полученных от направленных на продажу валюты и золота, достигнет 69,1 млрд рублей.

К продажам валюты министерству пришлось приступить из-за недополученных нефтегазовых доходов в размере 199,9 млрд рублей.

«Данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений», – сообщили в Минфине. 

Минфин не продавал валюту с августа 2023 года, а только покупал ее.

Фото на обложке: HANK50 / Shutterstock

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