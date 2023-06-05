Минфин предложил установить предельный налоговый вычет для инвесторов в 30 млн рублей

Владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа предложили установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на поправки к Налоговому кодексу, подготовленные Минфином.

Вывод средств с такого счета будет недоступен дольше, чем с существующих сейчас счетов.

Нововведение значит, что максимальный размер НДФЛ, от уплаты которого будут освобождены инвесторы с ИИС, составит 3,9 млн рублей при ставке налога 13% или 4,5 млн рублей при ставке 15%.

Согласно документу, сценарий с таким налоговым вычетом будет актуален, если человек, заключивший договор, сохранит средства на счете на протяжении 10 лет.

Кроме того, поправки вводят переходный период, он будет зависеть от даты открытия ИИС нового типа. Если счет появился в 2024 году, переходный этап составит пять лет. При открытии счета в 2025 году — шесть лет.

До десяти лет минимальный срок для налоговых льгот по ИИС вырастет к 2029 году.

«Налоговый вычет предоставляется в размере не более 30 млн рублей за налоговый период по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенным в таком налоговом периоде», — сказано в документе.

Кроме того, согласно поправкам, владельцам новых ИИС положен налоговый вычет иного типа — за внесение средств. Размер не будет превышать 400 тыс. рублей в год. При этом сумма вычета может быть снижена при условии, что инвестор в этот же год получает вычет на взносы по негосударственному пенсионному обеспечению.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock