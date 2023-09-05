Минфин в сентябре увеличит в семь раз покупку иностранной валюты и золота

Минфин в семь раз увеличит объемы закупаемых в рамках бюджетного правила иностранной валюты и золота. В период с 7 сентября по 5 октября на эти цели потратят более 276 млрд рублей. Для снижения волатильности на рынке Минфин прекратит до конца года трансляцию покупок валюты на внутренний рынок.

В период с 7 сентября по 5 октября Минфин потратит на покупку иностранной валюты и золота 276,1 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 13,15 млрд рублей», – говорится в сообщении Минфина.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом траты на покупку валюты и золота увеличатся в семь раз. В период с 7 августа по 6 сентября на эти цели было направлено 40,5 млрд рублей.

Для снижения волатильности на рынках Минфин прекратит до конца года трансляцию покупок валюты на внутренний рынок.

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