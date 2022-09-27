Минфин планирует изменить правила налогообложения недвижимости для бизнеса

Министерство финансов до 2025 года планирует перейти к налогообложению имущества бизнеса на основе кадастровой стоимости всех объектов недвижимости, а не части, как это происходит сейчас, сообщает РБК.

Издание ссылается на проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», который есть в распоряжении редакции.

Предполагается, что такая мера позволит сбалансировать налоговую нагрузку для организаций и физических лиц. Как утверждает издание, Минфин таким образом рассчитывает создать более конкурентные и справедливые условия ведения бизнеса.

По существующему законодательству, налогообложение квартир и домов граждан производится, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. При этом организации, которые имеют множество разных объектов, платят налог на основании балансовой стоимости. Обычно она ниже кадастровой.

Ведомство планирует сделать ряд исключений для некоторых сооружений, однако подробностей о новой системе налогообложения недвижимости организаций пока нет.

Эксперты отмечают, что нововведение создаст дополнительную нагрузку для бизнеса, при этом мера поспособствует росту доходов регионов.

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