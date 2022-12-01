Минфин предложил внести изменения в налоговый режим для самозанятых

Минфин предложил изменить налоговый режим для самозанятых. В департаменте ведомства считают, что налоговый режим для самозанятых нужно «сузить», чтобы его использовали «определенные люди».

С предложением внести изменения в систему налогообложения профессионального дохода выступил департамент налоговой и таможенной политики Минфина. В департаменте считают, что налоговый режим для самозанятых нужно «сузить», чтобы его использовали «определенные люди».

Когда режим принимали, предполагалось, что он будет использоваться при оказания услуг физическим лицом физическому лицу, отметили в ведомстве. Конкуренции режима для самозанятых с другими режимами налогообложения для малого и среднего бизнеса быть не должно, считают в департаменте.

В пресс-службе Минфина сообщили, что на данный момент никаких изменений в режим вводить не планируется, однако ведомство следит за ходом эксперимента с режимом для самозанятых. В ведомстве рассказали, что к ноябрю текущего года доход самозанятых составил почти 1,57 трлн рублей, уплаченные ими налоги – 60,4 млрд рублей.

К концу ноября в России было зарегистрировано более 6 млн самозанятых. Они платят налог на профессиональный доход в размере 4% для услуг физлицам или 6% – юрлицам.

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