Минфин США попросит банки соблюдать санкции без перегибов

Министерство финансов США предостережет банки о том, что санкции не стоит соблюдать чрезмерно жестко, сообщает Bloomberg . По информации ведомства, банковский сектор часто отказывает в обслуживании простым американцам, пытаясь избежать санкционных рисков. В Минфине считают, такой подход может привести граждан к неконтролируемой и потенциально опасной финансовой деятельности.

Как утверждает Bloomberg, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон встретится с представителями крупных технологический компаний США. Это Apple, Alphabet и другие крупные организации — банки и платежные системы.

Минфин США должен помочь финансовым институтам разобраться со сложностями, связанными с введением санкций. Власти часто принимали ограничения быстро и без дополнительных разъяснений, отмечает Bloomberg. А за нарушение санкций банкам грозят большие штрафы, поэтому они и предпочитают перестраховаться.

После начала спецоперации на Украине банки США стали с особой осторожностью относиться к подозрительным транзакциям. Также платежные системы Visa и Mastercard приостановили поддержку карт, выпущенных российскими банками. Они работают на территории России, но не принимаются за рубежом.

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