Минфин США попросит банки соблюдать санкции без перегибов

Министерство финансов США предостережет банки о том, что санкции не стоит соблюдать чрезмерно жестко, сообщает Bloomberg. По информации ведомства, банковский сектор часто отказывает в обслуживании простым американцам, пытаясь избежать санкционных рисков. В Минфине считают, такой подход может привести граждан к неконтролируемой и потенциально опасной финансовой деятельности.
Как утверждает Bloomberg, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон встретится с представителями крупных технологический компаний США. Это Apple, Alphabet и другие крупные организации — банки и платежные системы.
Минфин США должен помочь финансовым институтам разобраться со сложностями, связанными с введением санкций. Власти часто принимали ограничения быстро и без дополнительных разъяснений, отмечает Bloomberg. А за нарушение санкций банкам грозят большие штрафы, поэтому они и предпочитают перестраховаться.
После начала спецоперации на Украине банки США стали с особой осторожностью относиться к подозрительным транзакциям. Также платежные системы Visa и Mastercard приостановили поддержку карт, выпущенных российскими банками. Они работают на территории России, но не принимаются за рубежом.
Фото на обложке: Creative Lab /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Инвестиционные итоги — 2022: что произошло в прошлом году? Ключевые события
- 2 Что делать с деньгами в 2023 году
- 3 «Оплата картой или наличными?», — и еще 4 сценария приема платежей в 2023 году
- 4 Как и зачем вести учет доходов и расходов?
- 5 Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023
16 января 2023
18 января 2023