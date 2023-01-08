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Минфин США попросит банки соблюдать санкции без перегибов

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Лариса Ступина
Лариса Ступина

Редактор лонгридов RB.RU

Лариса Ступина

Министерство финансов США предостережет банки о том, что санкции не стоит соблюдать чрезмерно жестко, сообщает Bloomberg. По информации ведомства, банковский сектор часто отказывает в обслуживании простым американцам, пытаясь избежать санкционных рисков. В Минфине считают, такой подход может привести граждан к неконтролируемой и потенциально опасной финансовой деятельности. 

Минфин США попросит банки соблюдать санкции без перегибов

Как утверждает Bloomberg, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон встретится с представителями крупных технологический компаний США. Это Apple, Alphabet и другие крупные организации — банки и платежные системы.

Минфин США должен помочь финансовым институтам разобраться со сложностями, связанными с введением санкций. Власти часто принимали ограничения быстро и без дополнительных разъяснений, отмечает Bloomberg. А за нарушение санкций банкам грозят большие штрафы, поэтому они и предпочитают перестраховаться. 

После начала спецоперации на Украине банки США стали с особой осторожностью относиться к подозрительным транзакциям. Также платежные системы Visa и Mastercard приостановили поддержку карт, выпущенных российскими банками. Они работают на территории России, но не принимаются за рубежом.

Фото на обложке: Creative Lab / Shutterstock

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