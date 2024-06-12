Минфин США запретит оказывать РФ услуги и поддержку в сфере IT

Минфин США сообщил о решении в рамках расширения санкций против РФ запретить оказание ряда услуг в области IT с 12 сентября. Будут ограничены прямые или косвенные поставки из США (экспорт и реэкспорт со стороны граждан, «где бы они ни находились») продуктов и услуг в сфере IT-консалтинга, проектирования инфраструктуры и поддержки ПО для управления производством.
Согласно постановлению оказывать услуги запрещено «любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации» за одним исключением: если речь идет о компаниях «в собственности или под контролем» граждан США.
В Минфине подчеркнули, что «определенные операции в сфере телекоммуникаций и интернета, а также гуманитарные операции» не запрещены, поэтому решения не ущемляют потребностей гражданского общества.
Фото на обложке: Unsplash
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