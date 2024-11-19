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Правкомиссия одобрила запрет майнинга критовалюты в ряде регионов

Новости
Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Анастасия Марьина

Комиссия правительства по энергетике поддержала ограничение майнинга криптовалют в осенне-зимний период минимум в 13 регионах России, где наблюдается «сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике», сообщается в Telegram-канале правительства России.

Правкомиссия одобрила запрет майнинга критовалюты в ряде регионов
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Запрет планируется ввести на период отопительного сезона до 2031 года в Иркутской, Херсонской и Запорожской областях, в республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, ДНР и ЛНР, а также на отдельных территориях Забайкальского края и Бурятии.

Москвы в списке подпадающих под ограничения регионов пока нет, приводит слова замминистра энергетики России Евгения Грабчака «Интерфакс».

Минэнерго впервые озвучило предложение ограничить добычу криптовалюты в в ряде регионов России с локальными энергодефицитами в октябре этого года.

«В регионах, где у нас субсидируется электроэнергия, где у нас зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам и субсидированным ценам подключаться к электросети», — заявлял Грабчак в октябре (цитата по ТАСС).

По мнению замминистра, таким образом майнеров простимулируют переходить на собственную выработку электроэнергии и не создавать нагрузку как на местную энергосистему, так и на федеральный бюджет.

  • Закон о легализации майнинга криптовалют был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа этого года. Документ вступил в силу 1 ноября 2024 года. Закон устанавливает ряд ограничений для майнеров. Например, физлица могут майнить только в пределах лимита энергопотребления, а юрлицам и ИП запрещено совмещать майнинг с куплей-продажей и передачей энергии.
  • Сам Путин в октябре этого года на встрече поддержал ограничение майнинга в регионах с проблемным энергоснабжением, мотивируя это тем, что «в профицитных регионах не хватает электричества».

Фото на обложке: Unsplash

Отвечаем на вопросы об «антиотмывочном» законе и подсказываем, что делать, если вы столкнулись с ограничениями, в курсе «Самое важное о 115-ФЗ».

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