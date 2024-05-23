Доля зарубежных франшиз в РФ достигла рекордного минимума

В 2023 году в России было продано более 20 тыс. франшиз. Тренд на снижение начался двумя годами ранее: в 2021 году 84% проданных франшиз принадлежало российским франчайзерам и 16% – зарубежным, в 2022 году соотношение было 90% на 10% соответственно. К таким результатам пришли аналитики банка «Точка», с исследованием ознакомился RB.RU.

Доля российских франчайзеров продолжает расти: в прошлом году 92% всех проданных франшиз приходится на российские компании. По мнению аналитиков, это говорит об укреплении позиций внутренних брендов на фоне ухода зарубежных игроков. В то время как доля иностранных франчайзеров снизилась до 8%.

Сегодня российский рынок франшиз представляет собой порядка 3000 компаний, при этом в российском законодательстве до сих пор отсутствует термин «франчайзинг», что создает определенные сложности со сбором статистики в этом сегменте. Тем не менее, различные исследования по косвенным признакам сходятся в том, что рынок растет на 5-10% ежегодно за последние несколько лет», — отметил глава направления франчайзинг в «Точке» Максим Фролов.

В прошлом году на каждую новую зарегистрированную торговую марку приходилось 37 прекративших существование. Это продолжение тренда начавшегося в 2017 году, когда количество ликвидаций торговых марок впервые превысило количество регистраций. С тех пор количество действующих компаний, продающих франшизы, ежегодно уменьшается. В 2023 году зарегистрировано всего 637 новых торговых марок, в то время как количество ликвидированных достигло 23,5 тыс.

Для исследования специалисты банка «Точка» опирались на данные Роспатента и проанализировали 800 тыс. товарных знаков.

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