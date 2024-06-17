Акции майнинговых компаний обогнали биткоин по темпам роста. Котировки растут на фоне интереса рынка к развитию технологий ИИ — это способствует спросу на инфраструктуру майнеров и, соответственно, их акций.
Акции криптодобывающих компаний в июне 2024 года обогнали биткоин по темпам роста стоимости. Об этом сообщил Coindesk.
Совокупная рыночная капитализация 14 компаний-майнеров, акции которых торгуются на биржах США, составила $22,8 млрд к 15 июня. В частности акции Core Scientific выросли в цене на 117%, в то время как первая криптовалюта подешевела на 3%.
Основной вклад в рост стоимости ценных бумаг компаний принесло подписание соглашения между майнинговой компанией Core Scientific и поставщиком облачных услуг Coreweave на $3,5 млрд. Компания предоставит свою инфраструктуру для обучения ИИ-моделей.
Фото на обложке: Paopano /
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