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Майнинг биткоинов образует тысячи тонн электронного мусора

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Майнинг биткоинов приводит к образованию около 30,7 тыс. тонн электронного мусора ежегодно. Чипы для майнинга биткоинов нужно регулярно менять на все более новые и продвинутые, поэтому их срок службы непродолжительный.

Майнинг биткоинов образует тысячи тонн электронного мусора

Для майнинга биткоинов нужны продвинутые и дорогостоящие интегральные схемы специального назначения (ASIC). Для повышения эффективности майнинга такие чипы необходимо регулярно менять на все более новые и продвинутые. Их срок службы составляет в среднем лишь 1,3 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра исследований в сфере энергетики и экологии Массачусетского технологического института.

Как отмечают авторы исследования, такие чипы не имеют других вариантов использования, кроме майнинга, поэтому довольно быстро становятся электронным мусором.

По подсчетам ученых, в 2020 году в общей сложности было совершено 112,5 млн трансакций в биткоинах, что привело к образованию около 272 г мусора на каждую трансакцию.

Помимо влияния майнинга на объемы электронного мусора экологов также беспокоет внушительный углеродный след добычи криптовалюты. По разным подсчетам, майнинг биткоинов требует в год такого же объема энергии, как все Нидерланды, а выбросы углекислого газа из-за этого достигают 23 млн тонн в год.

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Фото на обложке: Mark Agnor / Shutterstock

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