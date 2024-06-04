Майнинг криптовалют планируют признать экономической деятельностью. Для этого ему присвоят соответствующий классификатор. Идею поддерживает Минфин, но сначала в России нужно принять закон о регулировании майнинга.
Минфин поддержал инициативу признания майнинга криптовалют экономической деятельностью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя министерства.
Для признания майнинга законным в РФ ему нужно присвоить ОКВЭД — классификатор экономической деятельности. Добыче криптовалют могут выделить ОКВЭД из существующих, либо создать под эти цели новый.
Кроме того, чтобы признать майнинг законной экономической деятельностью, нужно принять закон о регулировании добычи криптовалют. На данный момент в России нет правовой базы, которая бы регулировала эту деятельность.
Фото на обложке: Mark Agnor /
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